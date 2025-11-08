Zidane: “La Juventus è nel mio cuore, tornerà grande. Ti insegna a vincere a ogni costo”

08/11/2025 | 11:17:03

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus: “La Juve? E’ sempre nel mio cuore, tornerà grande. All’inizio faticavo perché non ero abituato ai ritmi di allenamento e ai carichi di lavoro. Ma, piano piano, il mio talento è emerso, grazie anche a un cambio di approccio. La Juve ti insegna che devi vincere a ogni costo. In Francia se perdevi una partita non succedeva niente, in Italia invece è diverso”.

Foto: Instagram Zidane