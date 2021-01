Zidane: “Jovic è un giocatore del Real e abbiamo bisogno di lui”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della gara con il Celta Viga di Liga. Parole anche sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Queste le sue parole: “Iniziamo il nuovo anno con un nuovo tour de force. Spero che non ci siano infortuni, dobbiamo lavorare duro e cercare di vincere. Alaba? Abbiamo una rosa numerosa, non parlo di chi non fa parte della squadra”.

Su Jovic, spesso accostato al Milan: “È un giocatore del Real, ma in un minuto può cambiare tutto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, anche se ha giocato poco”, ha dichiarato l’allenatore dei madrileni”.

