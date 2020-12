Zidane: “Isco e Marcelo via a gennaio? Sono giocatori del Real Madrid e conto su di loro”

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sul campo dell’Elche. Queste le parole del tecnico del Real Madrid: “Isco e Marcelo via a gennaio? Conto su tutti i miei giocatori e loro sono calciatori del Real Madrid. Se vogliono andare via o meno non è qualcosa che posso controllare, ma posso dire che sono molto coinvolti, si allenano molto bene. Mi dispiace perché sono calciatori che vogliono giocare, è il lato brutto del fare l’allenatore. Sono momenti complicati. Hazard? Ci sarà, l’idea è di farlo subentrare. È già da molti giorni che si allena con la squadra. I rinnovi dei contratti? Voglio che i miei giocatori restino qui per sempre perché per me sono i migliori, pero voglio che le cose soddisfino tutti, e rapidamente“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid