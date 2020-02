Zidane: “Io il responsabile delle sconfitte, ma il futuro non dipende da me. Dopo il Barça…”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Barcellona, ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo perso due partite e il maggiore responsabile sono io, ma non dovete chiedere a me del mio futuro, chiedetelo ad altri. Dopo questa partita col Barcellona ce ne saranno altre 12, succeda quel che succeda noi andremo avanti”, le parole di Zidane.

