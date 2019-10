Zidane: “Io a rischio? Il calcio dimentica sempre ciò che viene fatto in passato”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray: “Io a rischio? Il calcio dimentica sempre ciò che viene fatto in passato. Vale per me come per tutti gli altri. Detto questo continuerò a fare del mio meglio per questo club. Penso positivo, come sempre. Per questo domani voglio vincere. Dipendesse da me vorrei essere il tecnico del Real Madrid per sempre, ma conosciamo la situazione attuale”, ha chiuso Zidane.

Foto: Mundo Deportivo