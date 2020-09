Zidane: “In generale dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto”

L’allenatore del Real Madrid, Zidane, commenta così lo scialbo pareggio dei suoi in casa della Real Sociedad: “Siamo contenti della partita. In generale quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto bene. Ci è mancato il gol e un po’ di lucidità, soprattutto nel primo tempo. In generale dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto”. Una battuta poi su Jovic, non impiegato in questa partita: “Non ho niente contro nessuno, ho una squadra e dei giocatori, devo scegliere e ho scelto così. Karim stava bene e non volevo cambiarlo”.

Foto: As