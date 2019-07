Zidane: “Il Real farà un’ottima stagione. Bale? Ognuno si assuma le sue responsabilità”

Dopo l’amichevole vinta per 5-3 dal suo Real contro il Fenerbahce, Zinedine Zidane ha parlato anche di Bale nella conferenza stampa: “Modulo? Abbiamo giocato molte volte con il 4-4-2, anche se in realtà è un 4-4-1-1 con libertà per Isco o Hazard. L’idea è cambiare le cose, perché dobbiamo cambiare il disegno tattico. Bale e la partita di golf? Non saprei dire, spero che si sia allenato lì…Vedremo quando torneremo, non gli proibirò di fare nulla. Credo sia rimasto a Madrid ad allenarsi. Infastidito? Vedremo quando torneremo: non impedirò a nessuno di fare una cosa, ma bisogna assumersi le proprie responsabilità. Tanti gol subiti? So che faremo un’ottima stagione. Dispiace per i gol presi, ma miglioreremo”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid