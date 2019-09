Zidane: “Il Real deve andare avanti anche senza CR7. Hazard? Anch’io feci fatica in Italia inizialmente”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brugge in Champions League: “Hazard in difficoltà con noi? Anch’io feci fatica inizialmente quando arrivai in Italia e alla Juventus, ma rimasi tranquillo. Impiegai tre mesi prima di adattarmi completamente al nuovo modo di fare calcio. So che Hazard diventerà un giocatore importante per questo Real. Cristiano Ronaldo? Sappiamo ciò che ha fatto qui. Ma dobbiamo andare avanti perché è nel DNA della squadra. Almeno sudare la maglia. L’importante è dare il massimo”.

