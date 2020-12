Zidane: “Il nostro presente è il Siviglia, dopo la Champions. Sento la fiducia del club”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, in vista della gara di domani pomeriggio in Liga contro il Siviglia, ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Champions? La partita più importante è domani, ci piacciono queste partite e dovremo fare una grande prestazione contro un buon avversario. Il nostro presente è questo, ma conosciamo le due partite che abbiamo. La prima è in campionato. Ovvio che non sono felice quando perdiamo una partita, ma sappiamo dove siamo e io sento il sostegno del club, è una fortuna far parte di questa squadra e lotterò fino all’ultimo giorno. Sergio Ramos? Come con tutti non rischieremo nulla, voglio avere tutti i giocatori a disposizione.”

Foto: twitter uff real Madrid