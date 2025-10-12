Zidane: “Il mio periodo alla Juve è stato bellissimo. Tornare da allenatore? Non lo so, ma un giorno vorrei allenare la Francia”

12/10/2025 | 16:20:26

Zinedine Zidane ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole:

“Com’è stato il periodo alla Juventus? Bellissimo. Quando sono arrivato dalla Francia, il calcio era bello, ma lì non era importante come alla Juve. In Francia si poteva perdere in trasferta, alla Juve mai. Se tornerò ad allenare? Sicuramente. Un futuro alla Juve? La Juve ce l’ho sempre nel cuore: mi ha dato tanto quando sono arrivato. Poi, per il futuro, non lo so. La mia sensazione è che ciò che voglio fare, un giorno, è allenare una Nazionale. Non parlo di ora, ma mi piacerebbe farlo in futuro. Vedremo”.

Foto: Instagram Zidane