Zidane: “Hazard e Casemiro positivi? L’importante è che stiano bene, dobbiamo accettare questa situazione”

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Valencia, soffermandosi sulla positività al Covid-19 di pedine importanti come Casemiro e Hazard:

“Casemiro e Hazard stanno bene, non sono contenti di quello che è successo ma l’importante è la loro salute prima di tutto il resto.

Può succedere, lo dobbiamo accettare, la vita oggi è questa, dobbiamo ritenerci fortunati perchè ci sono tante persone che stanno male”.

Foto: AS