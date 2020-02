Zidane: “Guardiola? Il migliore al mondo, ma domani non sarà una sfida tra me e lui”

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il City, il tecnico del Real Zinedine Zidane ha parlato anche di Pep Guardiola: “Sarà una partita importante e dovremo dare il massimo, per noi e per i tifosi. Affronteremo un grande avversario, che verrà qui a giocarsela. Dobbiamo pensare alle ultime buone prestazioni, non ai risultati negativi. Stiamo giocando bene e domani proveremo a far vedere di cosa siamo capaci. Non sarà la sfida tra me e Guardiola, sarà Real Madrid contro Manchester City. Pep è il migliore allenatore al mondo e lo ha sempre dimostrato, ovunque sia stato. Ci sono tanti tecnici bravi e ognuno ha la propria opinione, ma per me lui è il migliore. Mi ha ispirato, ho trascorso alcuni giorni con lui ai tempi del Bayern”, ha concluso Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid