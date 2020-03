Zidane: “Grande vittoria, ora continuiamo così. Vinicius? Si meritava un gol importante”

Zinedine Zidane si riprende la vetta della Liga. Il tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria nel Clasico contro il Barcellona e il conseguente sorpasso in classifica, ha parlato così ai microfoni di Movistar: “Abbiamo affrontato un primo tempo complicato in cui c’è stato molto equilibrio. Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza e offensivamente siamo stati molto superiori. Ci siamo comportati molto bene nella pressione. Sono molto felice soprattutto per i giocatori. Abbiamo avuto una settimana un po’ complicata e i giocatori hanno dato tutto oggi. Vinicius? Si meritava un gol così importante. Siamo contenti per lui. Mi sarebbe piaciuto che anche il tiro di Isco fosse entrato, ma c’è stata una grande parata di Ter Stegen. Alla fine è una grande vittoria. Sono tre punti e siamo contenti del gioco, ora continuiamo così”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid