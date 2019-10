Zidane: “Grande partita, ma dobbiamo segnare di più. Hazard? Non mi preoccupa”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato così ai media spagnoli dopo la vittoria di misura in casa del Galatasaray: “Abbiamo fatto una grande partita, concentrati dal minuto 1 al 90. Siamo entrati in campo molto bene nonostante le due occasioni avversarie, la squadra ha attaccato molto bene e difeso altrettanto bene, ma dobbiamo essere più cinici e segnare di più. Hazard? Non mi preoccupa. L’importante è che continui ad avere occasioni”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid