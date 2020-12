Zidane: “Gli ultimi giorni non sono stati facili, questa squadra ha carattere”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria in casa del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole come raccolto da AS: “Abbiamo sofferto nel secondo tempo ma è importante saper soffrire, siamo riusciti a offrire un bel gioco. Abbiamo interpretato molto bene la partita. Sono contento per i ragazzi, non sono stati facili in questi ultimi giorni e sono contento per loro. Lavoriamo tutti molto bene in difesa, aiutandoci a vicenda. Si sapeva che c’erano possibilità di ferire l’avversario in contropiede. Possiamo fare grandi cose e abbiamo fatto una grande partita, la fiducia è importante. Gli ultimi giorni sono stati complicati ed è una squadra che ha carattere, che vuole sfide. Oggi la vittoria è molto importante per quello che sta arrivando adesso. Oggi sono tre punti importantissimi. La vittoria è importante per la prossima partita, era importante giocare di nuovo una buona gara. Adesso riposiamo e pensiamo alla prossima.”

Foto: twitter uff Real