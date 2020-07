Zidane: “Futuro? Ho un contratto con il Real Madrid, ma nel calcio non si sa mai”

Il tecnico del Real Madrid, Zidane, ha parlato del suo futuro nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leganes. Ecco le sue parole: “Nessuno sa cosa succederà, ho un contratto e mi piace stare qui, ma nel calcio non si sa mai. Cambia tutto da un giorno all’altro, non conosco il futuro. Mi sento fortunato a stare qui, tutto questo potrebbe finire un’altra volta, un giorno succederà ma preferisco non pensarci per ora“.

FOTO: Marca