Zidane: “Fino a lunedì può accadere di tutto, compresa una o due bombe”

Alla vigilia della sfida tra il Villareal e il suo Real Madrid, il tecnico ospite Zinedine Zidane ha presenziato oggi in conferenza stampa parlando, oltre che della gara, anche di mercato: “Sono molto fiero dei giocatori che ho, per me sono i migliori. L’importante è essere a proprio agio a inizio stagione e io lo sono. Alla fine le cose possono cambiare fino al 2, ma non posso lamentarmi di quello che ho. Tutti gli allenatori vorrebbero allenare questa squadra. Keylor Navas? La situazione è che domani sarà con noi. Poi, come ho detto, fino al 2 può succedere di tutto. Può succedere anche che parta, qualunque cosa accada andrà bene. Se Areola è al livello giusto per il Real? Al momento non è la domanda giusta. Se mi aspetto una bomba entro la fine del mercato? Ripeto, fino a lunedì può succedere si tutto: una bomba, due bombe… Vedremo“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid