Zidane: “Finale di Liga pesante. Adesso riposo e poi testa al City”

Al termine della gara pareggiata con il Leganes, sfida valida per l’ultimo turno della Liga, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza: “Non andremo certo in vacanza ma un periodo di riposo ai giocatori devo concederlo. Questo finale di Liga è stato spettacolare e pesante. Ora dobbiamo staccare un po’ la spina e solo dopo penseremo alla Champions e al ritorno degli ottavi contro il Manchester City”.

Foto: Zidane sito ufficiale Real Madrid