Zidane fa 200 panchine con il Real: “Tre punti d’oro. È un calcio diverso, bisogna adattarsi”

Zinedine Zidane festeggia le 200 panchine con il Real Madrid. Il tecnico delle Merengues, dopo la vittoria per 3-1 contro l’Eibar, ha parlato così in conferenza: ” Per coloro a cui piace il calcio, è meraviglioso veder giocare insieme Hazard e Benzema. Mi riferisco soprattutto al secondo gol. Oggi le sensazioni erano buone, siamo molto felici di essere tornati. Il primo tempo è stato buono e determinante. Questi sono tre punti molto importanti. Le partite ravvicinate? Il programma è quello che è. Abbiamo una buona squadra e quello che è successo a Carvajal e Marcelo è normale. Bale? Tutti i giocatori sono importanti. Conto su tutti. Avremo ancora dieci partite e poi la Champions League e avremo bisogno di tutti. E’ un calcio diverso ma bisogna adattarsi”, le parole di Zidane.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid