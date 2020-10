Il quotidiano spagnolo As scrive che una cosa simile non si verificava in casa del Real Madrid da 40 anni. Il club, a causa del Coronavirus, non ha potuto investire sul mercato e Zidane è alle prese con gli infortuni. Tutte le sue richieste non sono state esaudite perché non in linea con i parametri dettati dalla crisi. Così Mbappè, Camavinga, Upamecano e soprattutto Pogba sono rimasti soltanto dei sogni.

Foto: As