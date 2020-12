Zidane: “E’ il nostro lavoro quotidiano che sta facendo la differenza, dobbiamo goderci queste vittorie”

Zinedine Zidane ha portato il Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League, i blancos sono anche in testa alla Liga a pari punti con l’Atletico Madrid. Il tecnico francese, come riporta Bernabeu Digital, ha commentato così il momento dei suoi in conferenza stampa dopo il 2-0 rifilato al Granada:

“Sono il lavoro quotidiano e lo stare insieme a fare la differenza. I momenti negativi a volte sono inevitabili, ora vogliamo goderci le vittorie. Quando le cose non vanno bene, dobbiamo reggere il peso delle critiche e andare avanti. Ora che le cose sono invece tornate a essere positive, i giocatori devono godersi i frutti del loro lavoro”.

Foto: La Sexta