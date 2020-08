Zidane: “E’ bello vedere dei club francesi fare bene in Europa”

Zinedine Zidane, stella della Nazionale Francese, a pochi giorni della finale di Champions, con il Psg già qualificato all’atto conclusivo, ha parlato brevemente ai microfoni di AFP. “Per chi faccio il tifo? Per le francesi. Il loro è un cammino eccezionale, il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, ricco di spunti ed è bello vedere dei club fare bene in Europa.”

Foto: Marca