Zidane: “Da Cunha è interessante, lui e Kalulu meritano di stare con noi”
18/09/2026 | 21:20:04
Zinedine Zidane ha commentato ai canali ufficiali della Francia le sue prime chiamate da CT:”Da Cunha e Kalulu meritano di stare con noi. Da Cunha è un giocatore interessante, voglio vederlo. Kylian è il mio capitano, questo è chiaro. Chi sono i tre vicecapitani? Lo saprete molto presto”. Il riepilogo dei convocati:
Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Tolosa)
Difensori: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).
Attaccanti: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco)
Foto: Sito FFF