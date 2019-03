Zidane: “CR7? Mi tolgo il cappello per quello che ha fatto. Su Mbappé, Isco e Marcelo…”

Queste le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Celta Vigo: “Isco e Marcelo sono pronti per giocare già da domani. Siamo qui per giocare, non c’è nessuna punizione o cose simili. CR7? Io ammiro Cristiano Ronaldo, ma del resto l’ho sempre fatto. Mi tolgo il cappello per quello che ha fatto in Champions, chapeau. Lui però non mi sorprende più ormai. Mbappè? Non parlo di giocatori che non sono miei, però posso dire che sono giocatori – lui e Neymar – che hanno molta qualità. Sì mi piacerebbe allenarlo, ma oggi devo pensare solo alla partita di domani”, ha chiuso Zidane.

