Zidane contro Simeone, la saga continua. A Madrid è tempo di derby

Zidane contro Simeone, la saga continua.

È tempo di derby a Madrid e nel pomeriggio lo stadio Bernabeu schiuderà il sipario per la stracittadina tra Real e Atletico.

Le due squadre si presentano distanziate da dieci punti in classifica con i blancos chiamati alla vittoria per continuare la crociera in vetta alla classifica. Dall’altra parte, il tecnico Simeone imbattuto in Liga da sei anni in casa Real, chiede i tre punti ai suoi per non perdere il treno “quarto posto”. Quindi appuntamento alle 16:00 per il derby di Madrid.

Di seguito le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Ramos, Varane, Mendy, Carvajal; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Benzema, Isco

Atl. Madrid (4-2-3-1): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Thomas, Herrera; Correa, Vitolo, Saùl; Morata

Foto: Marca