Zidane: “Con l’Atalanta come una finale, dobbiamo ripartire da zero. Hazard? Non ci sarà, spero sia un problema da poco”

Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico del Real Madrid, sulla sfida contro i bergamaschi: “Dobbiamo ripartire da zero, sarà una gara complessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L’obiettivo sarà quello di fare una grande partita. È la partita, è l’unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. È una finale, per passare il turno dobbiamo fare una gran partita. È una squadra con le sue qualità, dobbiamo rispondere facendo una gran partita per poterci qualificare”.

Sulle condizioni dei giocatori, Hazard e Casemiro su tutti: “Hazard non è nelle giuste condizioni, ma non posso spiegare nulla in questo momento. Non sarà a disposizione per domani, spero che sarà una cosa da poco. Casemiro? Alla fine dobbiamo sapere che ci sono altri giocatori, lo gestiremo la sua assenza nel miglior modo”.

Foto: sito Real Madrid