Zidane: “Brutto giocare a porte chiuse. Futuro alla Juve? Penso soltanto al Real Madrid”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis: “Il Betis ha avuto qualche problema di risultati, ma resta una buona squadra. Le pressioni sulla panchina del Real Madrid? Ovviamente, ma il calcio è sempre stata la mia passione e io vivo con ciò che mi piace fare. Essere in questo grande club è un orgoglio e mi godo ogni momento anche se sono i giocatori che scrivono la storia. Quali raccomandazioni per il Coronavirus? Quelle di tutto il mondo, ci dicono cosa dobbiamo fare e noi ci fidiamo. Per il resto le raccomandazioni sono quelle che ognuno farebbe al proprio figlio, come per esempio lavarsi bene le mani. E’ brutto giocare a porte chiuse, ma sta succedendo in Italia e in Francia e potrebbe succedere anche in Spagna. Il rispetto che mi sono costruito nel club? Sì, ma so come funziona. Oggi sono allenatore del Real Madrid, ma domani può cambiare tutto. La Juventus o la Nazionale francese per il futuro? Non mi hanno chiamato. Io sto pensando solo al Real Madrid. Non so niente. Si dicono tante cose…”.