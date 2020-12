Zidane: “Bisogna dare continuità ai risultati. Koeman? Io non parlo degli altri club”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Granada in Liga.

Queste le parole del tecnico francese: “È una partita molto importante, affronteremo una squadra che sta facendo una grande stagione. Dobbiamo essere preparati, ma ancor di più nella partita di domani perché il Granada sta giocando molto bene”.

Su Modric: “Ha un fastidio e speriamo come sempre che sia di poco conto, ma non rischieremo e vedremo se in questi giorni di riposo riusciremo a recuperarlo”.

Le parole di Koeman sul rigore di Ramos: “Mi dà fastidio perché non parlo mai degli arbitri e mai lo farò. Non ho niente da dire, pensiamo solo al Granada”.

Il ritorno di Casillas a Madrid: “Sappiamo chi è, cosa ha fatto e cosa è per il Real Madrid ed è una buona notizia. È il suo club ed è qui per lavorare e contribuire con la sua esperienza. È una buona notizia”.

