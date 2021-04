Zidane: “Bella la corsa al campionato, la sconfitta del Barcellona non cambia nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato della corsa al campionato con 4 squadre he si giocano il titolo in pochi punti, ieri la sconfitta del Barcellona ha fatto sì che i rivali restassero alle spalle della capolista Atletico Madrid: “La loro sconfitta non cambierà nulla. Non controlliamo l’ambiente circostante. Metteremo in campo la squadra migliore per vincere. Abbiamo avuto tanti cambiamenti, tanti infortuni, ma l’importante è che quelli che sono a disposizione possono fare la differenza. La freschezza mentale o fisica è importante, ma come ho detto la cosa più importante è che sappiamo cosa fare con la palla.. È bello sapere che ci sono quattro squadre che possono vincere il campionato”.

Foto: As