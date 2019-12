Zidane: “Barça da solo in vetta? Non dobbiamo demoralizzarci. Mercato? Non mi servono attaccanti”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del momento della squadra dopo l’ultima gara dell’anno che ha regalato la vetta solitaria al Barcellona: “Non dobbiamo demoralizzarci, ma guardare al futuro: vogliamo iniziare bene il 2020, torneremo riposati e carichi per il nuovo anno. Se chiederò un attaccante per il mercato di gennaio? Assolutamente no, non mi servono attaccanti”.

Foto: Marca