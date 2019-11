Zidane: “Bale sta bene qui, troppo rumore. Presto tornerà decisivo per il Real”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della delicata gara contro la Real Sociedad soffermandosi in particolar modo su Gareth Bale e il suo momento poco brillante in Spagna: “Si sta sentendo troppo rumore sulla questione, ma l’importante è concentrarsi sul campo. Ognuno ha un’opinione, ma alla fine è anche troppo. Lo abbiamo recuperato e siamo felici. Ha dato tanto al club e guardo solo il lato sportivo. Il resto non mi interessa. Se ho parlato con Bale? Sì, come con tutti gli altri. È più felice quando gioca per il Galles? L’ho visto molto felice dopo il gol segnato in finale di Champions League. Al limite sarà per la lingua. All’interno dello spogliatoio sta bene. È un giocatore importante. Se sta bene, se non gli succede nulla, è molto importante. Lo ha dimostrato e lo dimostrerà”.

Foto: brilanet