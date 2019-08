Zidane: “Bale resta al Real Madrid. E James…”

Il Real Madrid batte 3-1 il Celta Vigo nella seconda giornata della Liga e Zinedine Zidane blinda i suoi gioielli nel post-partita. Il tecnico francese, che ha schierato dal primo minuto Gareth Bale, ha escluso la partenza del gallese, allargando il discorso anche a James Rodriguez. Queste le dichiarazioni di Zizou raccolte da AS: “Bale resta. Tutti i giocatori che abbiamo ci danno sensazioni positive. Bisogna concentrarsi sulla stagione, nient’altro. La lesione di Hazard è una sfortuna per noi, ma non ha cambiato l’idea che avevamo di Bale per questa gara. Gareth, James… tutti quelli che sono qui difenderanno questa maglia come merita“.

Foto: brilanet