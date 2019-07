Zidane: “Bale? Non ho mancato di rispetto a nessuno”

In conferenza stampa per presentare la sfida di International Champions Cup contro l’Arsenal, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è tornato a parlare di Gareth Bale: “Sarò molto chiaro su Gareth: non ho mai mancato di rispetto a nessuno, tantomeno ad un giocatore, visto che ho sempre detto che i calciatori sono la cosa più importante e sono sempre con loro. Inoltre ho detto che il club stava trattando la sua cessione, punto. E infine, Gareth ha detto che il club sta trattando la sua cessione e non è cambiato nulla. Bale è un giocatore del Madrid, si allenerà normalmente oggi e poi vedremo cosa succederà domani. Non so nulla di nuovo sull’operazione”.

Il tecnico francese ha poi parlato della sfida ai Gunners e della rivelazione Kubo: “Sappiamo che l’Arsenal ha giocato due partite in più di noi, ma vogliamo giocare come fatto contro il Bayern: tenere il possesso palla e sfruttare le opportunità. Si sono viste cose buone nella nostra prima partita, dobbiamo pensare a domani e fare lo stesso, sappiamo che giocheremo contro una squadra più avanti di noi, ma continueremo con la nostra preparazione per raccogliere buone sensazioni: vogliamo fare una buona partita. Kubo sa dove si trova, si diverte giocando a calcio e questa è una cosa buona, Ma come dice anche lui, tutti i giocatori qui sono importanti. Lo valuteremo una volta tornati a Madrid, al momento è qui con noi, non so cosa succederà dopo. Rodrygo? La sua posizione è quella di terzino destro, ma siamo in fase di preparazione”.

Foto Marca