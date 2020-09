Zidane: “Bale? Non ho mai avuto problemi con lui, gli auguro ogni bene”

Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Real Madrid Zidane ha commentato l’addio di Bale, per il quale manca solo l’ufficialità, smentendo problemi con il calciatore: “Bale? No, non mi tolgo un peso. Non ho mai avuto problemi con lui: in alcuni casi non ha giocato come avrebbe dovuto, ma non ho mai avuto problemi personali con lui. Se ci sarà un cambiamento per lui allora l’unica cosa è auguragli ogni bene”.

Foto: sito ufficiale Real