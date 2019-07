Zidane: “Bale? E’ meglio per tutti se lascia presto il Real Madrid”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso contro il Bayern Monaco, Zinedine Zidane ha parlato del fututo di Gareth Bale. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ho nulla di personale contro Bale, ma devo prendere dellle decisioni. Forse è arrivato un momento in cui è giusto cambiare, non solo per noi ma anche per il giocatore che conosce la situazione. Bale è stato escluso perché sta cercando di andare via dal Real. Se può andare al più presto sarebbe meglio per tutti”.

Foto: Mundo Deportivo