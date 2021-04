Zidane: “Atletico Madrid favorito per vincere la Liga. Mbappé? Vedremo cosa vorrà fare in futuro”

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato della partita di domani contro il Barcellona, ma anche della corsa alla Liga e di Mbappé, nel mirino dei blancos. Le parole del tecnico del Real Madrid: “L’abbiamo preparata come tutte le volte, sappiamo che avremo una partita difficile, con le massime richieste. Ma siamo preparati. Favorito per la Liga? L’Atlético ha un vantaggio perché va per primo, e qualunque cosa accada, dovremo giocare tutti fino alla fine. Tutte le squadre possono vincere quindi non lo sapremo fino alla fine, non so quanti punti restano ma tanti”.

Su Vinicius Junior: “Abbiamo Eden che al momento non è disponibile ma abbiamo Vini e siamo contenti di lui. Abbiamo avuto molte complicazioni quest’anno con gli infortunati e la verità è che non ci piace, ma è una rosa molto lunga, dove i giocatori sono tutti impegnati e vogliono giocare ed è la cosa più importante, l’importante è competere in ogni partita. Sta molto bene, lavora, è molto giovane e devi lasciarlo solo. È calmo e questo mi rende felice, perché c’è molto rumore ma è concentrato su quello che fa. Mbappé? Lo conosco e basta, non è il mio giocatore e non posso parlare di niente. Kylian è un grande giocatore e quello che vuole fare in futuro lo vedremo ma non è un mio problema”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid