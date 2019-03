Zidane 2.0, in Spagna cresce l’attesa: “Il ritorno del re”

Dopo 290 giorni, Zinedine Zidane, torna a sedersi sulla panchina del Santiago Bernabeu. L’allenatore francese ritrova una squadra priva di obiettivi, o quasi. Eh sì perché le merengues sono fuori da Champions League e Copa del Rey, mentre in campionato sono 12 i punti di distanza dalla vetta. Insomma un’annata decisamente da dimenticare, ma per riaccendere la passione del tifo madrileno Florentino Perez si è affidato al ritorno di Zidane. Alle 16.15 Zizou farà il suo esordio contro il Celta Vigo e nonostante la partita non sia delle più imperdibili, in Spagna c’è molta attesa per il ‘ritorno del re’. Il quotidiano Marca in prima pagina titola: “Vogliamo vederti”, segno che il ritorno del francese ha riacceso i riflettori sul Real Madrid che verrà.

Foto: Marca