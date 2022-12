Zico: “Il Brasile può vincere il Mondiale dopo 20 anni. Ma serve tanto il ritorno di Neymar”

Zico, ex stella del Brasile, in Italia all’Udinese, ha parlato a Rai Sport del Mondiale e delle chance di successo della Nazionale verdeoro.

Queste le sue parole: “Il Brasile ha la possibilità di tornare a vincere dopo 20 anni dall’ultimo Mondiale. Speriamo che torni Neymar nel corso degli ottavi, perché è fortissimo e fa anche giocare meglio i compagni. Con lui in campo, la pressione è tutta su di lui e gli altri giocano più sereni. È questa l’importanza di un fuoriclasse”.

Foto: Wikipedia