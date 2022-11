Zico, frecciatina a Messi: “E’ capitano solo perché si chiama Messi”

Zico, storico ex calciatore del Brasile, ha mandato una frecciatina a Lionel Messi, punzecchiandolo e aumentando la pressione sui giocatori argentini. Ecco le dichiarazioni del brasiliano a Primeiro Lance: “Messi è un capitano che non parla con nessuno, non è un leader tantomeno un trascinatore. Porta la fascia da capitano solamente perché è Messi”. Un’opinione dura quella di Zico, la quale destabilizza il clima in casa Argentina, clima già abbastanza teso.

Foto: Zico Wikipedia