Zico: “Ciao Pablito. Oggi i brasiliani soffrono come gli italiani”

Intervistato da La Stampa, l’ex fuoriclasse brasiliano, in forza anche all’Udinese, Zico, ha ricordato Paolo Rossi, l’anti-mito, il ragazzo umile, che sta facendo piangere l’Italia. Zico ha ovviamente ricordato quel 3-2 con il Brasile del 1982, che spianò la strada agli Azzurri verso la vittoria Mondiale.

Queste le sue parole: “Sono stati anni stupendi. Negli anni ’80 io Paolo e Diego quante sfide in Serie A e ai Mondiali. Sembra incredibile che in due settimane abbiamo perso entrambi. Maradona è stato il migliore della mia epoca, Paolo l’anima della Nazionale che ci eliminò dai Mondiali. La sua classe esplose proprio contro di noi, ma non si è mai vantato di averci battuto, era consapevole di cosa avesse rappresentato per noi quella sconfitta. Da lì l’Italia ha vinto il suo Mondiale, penso che quel Brasile-Italia possa essere definito la vera finale di quei campionati del Mondo. I suoi viaggi in Brasile lo hanno aiutato a capire la nostra gente, non ha mai voluto infierire. La notizia è stata una doccia fredda per me e non solo. Oggi i brasiliani piangono come gli italiani la scomparsa di un mito. Un mito che ci fece piangere quasi 40 anni fa, ma che ci ha sempre rispettato e noi abbiamo rispettato lui”.