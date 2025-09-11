Zhegrova: “Presto starò al 100%. Con l’Inter non ci sarò. David? Lo conosco, ho una buona intesa”

11/09/2025 | 15:05:15

Conferenza stampa di presentazione di Edon Zhegrova, nuovo calciatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere alla Juventus. sono molto orgoglioso questi primi giorni sono stati grandiosi, ho ricevuto il benvenuto da parte di tutti, dello staff dei calciatori e quindi si decisamente un feedback positivo”.

Cosa ti ha convinto della proposta della Juventus? David ha influito sulla tua scelta? “Il progetto Juve mi ha convinto. Conosco David già da prima. Penso che questa squadra ha tanta qualità, sono convinto di poter dare il mio contributo”.

Tutti ricordano la tua partita contro la Juventus, come stai? Quando potrai tornare al 100%? “Fisicamente ho avuto un periodo non facile per via dell’infortunio. Ho ripreso a lavorare duramente con lo staff. Molto presto sarò pronto”.

Pensate di poter vincere qualcosa? “Penso che questa squadra abbia molta qualità. Certamente cercheremo di vincere tutte le partite”.

Come hai vissuto questa trattativa? “La Juventus è un grande club e io ho sempre voluto giocare per un grande club. La prima volta che ho sentito Comolli e Chiellini è stato un sogno. Sono contento e orgoglioso di farne parte”.

Hai ricevuto qualche consiglio da Tudor?m “Ho iniziato ad allenarmi da poco tempo con la squadra. Ho parlato con Tudor e vedremo dove vorrà schierarmi”.

Sulla sfida contro l’Inter? “Ho parlato con Tudor e non farò ancora parte della partita perchè dovrò lavorare. Io sosterrò la squadra. Sarà una partita difficile, due grandi squadre, vedremo il nostro livello qual è”.

Foto: Youtube Juventus