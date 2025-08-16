Zhegrova: continua la trattativa OM-Lille, si è informata anche la Juve

16/08/2025 | 18:34:12

L’Olympique Marsiglia vuole prendere un altro esterno offensivo di spessore e da diversi giorni ha puntato Edon Zhegrova, classe 1999 in uscita dal Lille e che già nelle precedenti sessioni di mercato è stato al centro di valutazioni e assalti (respinto) da parte di club italiani. Adesso l’OM vuole andare fino in fondo, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari nelle ultime ore si è informata anche la Juventus. Un semplice sondaggio, visto che per fare operazioni sugli esterni offensivi i bianconeri devono prima trovare una soluzione per Nico Gonzalez.

Foto: Instagram Zhegrova

