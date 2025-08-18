Zhegrova: il funambolo kosovaro sondato dalla Juventus

Un repertorio infinito di trick, dribbling e un mancino elegante: questo e molto altro potremmo aspettarci da Edon Zhegrova, il giocatore messo sotto la lente d’ingrandimento dalla Juventus (e in passato dal Napoli). Secondo quanto raccontato qualche giorno fa da Gianluigi Longari, infatti, nelle ultime ore la Vecchia Signora si è informata. Un semplice sondaggio, visto che per concludere operazioni sugli esterni offensivi i bianconeri devono prima trovare una soluzione per Nico Gonzalez. Il carattere fumantino e le caratteristiche tecniche rendono Zhegrova un giocatore unico e affascinante, una freccia da poter inserire nella faretra di Igor Tudor che, in attesa di buone notizie sul fronte Kolo Muani, spera di accogliere un altro funambolo per l’attacco “frizzante” bianconero.

Foto: X Lille