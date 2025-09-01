Zhegrova: “Indosserò la maglia della Juventus con orgoglio. Mi trovo bene come ala”

01/09/2025 | 22:14:16

Zhegrova ha parlato per la prima volta da giocatore della Juventus: “Onestamente, per me è come vivere un sogno. Questo è un momento speciale per me e per la mia famiglia, e sono molto fiero e onorato di indossare questa maglia. La porterò con grande orgoglio e farò del mio meglio per questa squadra. Com’era stato affrontare la Juve in Champions? La partita dell’anno scorso è stata fantastica e la Juve era un avversario tosto, ma ora sono contento di essere qui e di ritrovare i miei compagni in questa squadra. Sono impaziente di conoscerli. Ruolo nella squadra? Mi trovo meglio come ala e nel gioco mi piace fare gol e passaggi decisivi. Che obiettivi hai per questa stagione? Voglio fare tanti goal e conquistare trofei. Questo è ciò che conta, e credo che possiamo farcela con questa squadra perché abbiamo giocatori di talento. Un messsaggio per i tifosi bianconeri – Ciao a tutti i fan della Juventus, sono impaziente di vedervi allo stadio. Presto comincerà lo show” le parole ai canali ufficiali bianconeri.

FOTO: Sito Juventus