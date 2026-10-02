Zhegrova: “Felice di essere rimasto alla Juve. Noi sempre meglio dell’Inter”

02/10/2026 | 11:05:17

Intervistato da Sport Mediaset, Zhegrova ha parlato della sua permanenza alla Juventus: “Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club, e non posso che essere contento di compagni, mister, staff e tutta la squadra. E’ un privilegio per me farne parte, darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo. Sono rimasto alla Juve perchè amo questo club, e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose. Fuori dalla lista per l’Europa League? E’ una scelta di Spalletti, io farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, andiamo partita dopo partita, con l’obiettivo di vincerle tutte. Se siamo più forti dell’Inter? Non voglio parlare di questo, però la Juve è sempre meglio”.

Foto: Instagram Zhegrova