Zhegrova: “Eliminazione che fa male, ma che ci servirà per crescere. Orgoglioso della squadra”

26/02/2026 | 12:30:06

Edon Zhegrova, attaccante della Juventus, ha parlato tramite i social, scrivendo un pensiero sull’eliminazione dalla Champions. Il giocatore, tra i più criticati per l’errore sul gol del possibile 4-0 della Juve, ha così scritto: “Eliminazione che fa male. Ma questa sconfitta fa parte del mio percorso! Sono orgoglioso della squadra e della mentalità dimostrata. Grazie a tutti i tifosi allo stadio, siete stati fantastici.

Foto: sito Juventus