Zhegrova è a Torino. Ora le visite e la firma con la Juventus

01/09/2025 | 10:22:03

Da pochi minuti è iniziata l’avventura di Zhegrova alla Juventus. La società piazza un nuovo colpo e si assicura le prestazioni dell’esterno 26enne. Il giocatore è sbarcato in questi minuti a Torino e poi sarà tempo di sostenere le visite mediche di rito. Il giocatore, inseguito da diverse squadre europee, nelle ultime stagioni ha militato nelle fila del Lille: nel nord della Francia 26 centri e 18 assist in 107 presenze.

Foto Instagram Zhegrova