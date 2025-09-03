Zhegrova-David, un anno fa assist e gol contro la Juve. In bianconero si riforma una coppia affiatata

03/09/2025 | 22:01:28

Sembra un gioco del destino, quasi un anno fa, era il 5 novembre 2024, League Phase di Champions League. Nella sfida tra Lille e Juventus, finita poi 1-1, al 21′, arriva la rete del vantaggio dei transalpini. Assist di Zhegrova, palla in profondità per Jonathan David che manda al bar la difesa bianconera e insacca di destro la rete dell’1-0. Al 60′ poi segnò su rigore Vlahovic la rete dell1-1.

Zhegrova-David, una coppia che si ricompone ora alla Juventus. Il funambolo assist man, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, e la punta canadese, colpo a zero dei bianconeri dopo la fine del contratto con il Lille. David, l’erede di Osimhen in quel Lille che di campioni ne ha lanciati.

Zhegrova e David ora sono alla Juventus, dove portano affiatamento e numeri prestigiosi, collezionati in questi anni in terra francese. Zhegrova era stato il trascinatore del Lille In Champions l’anno scorso, con 3 gol in 4 partite nei playoff. In totale 5 gol e 5 assist in tutta la stagione in Francia, fermato poi da problemi muscolari per diversi mesi.

Per David 49 presenze, 25 gol, 12 assist in tutta la stagione, 16 gol in Ligue 1, 7 in Champions, 2 nelle coppe nazionali. Numeri impressionanti di una coppia che sa i movimenti, sa pregi e difetti uno dell’altro e si va ad inserire in un reparto offensivo già forte, per una Juve che viole rilanciarsi e tornare a vincere trofei in questa stagione.

Foto: X Juventus