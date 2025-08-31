Zhegrova alla Juventus: svolta totale! Una rincorsa dal 16 agosto. E Nico vede Atletico

31/08/2025 | 18:20:34

Edon Zhegrova è a un passo dalla Juventus, a maggior ragione dopo il buon esito dei dialoghi tra Juventus e Atletico Madrid per Nico Gonzalez. L’esterno del Lille ha aspettato la Juventus dal 16 agosto quando per la prima volta è stato accostato al club bianconero da Gianluigi Longari per Sportitalia. Lo specialista in scadenza con il Lille aveva il pressing dell’Olympique Marsiglia, ma quando ha memorizzato l’irruzione della Juventus ha aspettato che si concretizzasse la cessione di Nico Gonzalez. E la svolta Atletico Madrid, che sta maturando nelle ultime ore dopo i sondaggi prima del weekend, può liberare definitivamente Zhegrova direzione Juventus. La Juventus ha sempre valutato Nico tra i 30 e i 35 milioni, chiede un diritto di riscatto che possa diventare obbligo, al semaforo verde per Gonzalez farà seguito quello per Zhegrova destinazione Torino bianconera.

Foto: X Lille