Zhang: “Vogliamo continuare a vincere. Sei anni fa non avrei mai creduto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è tornato a Milano dopo un periodo in Cina post conclusione del campionato. Il numero uno dei nerazzurri, ha parlato nella riunione con i dipendenti dell’Inter, rilanciando le ambizioni del club nerazzurro, dopo la delusione dello scudetto perso.

Queste le sue parole: “La pandemia ha comportato grandi sacrifici ma la fortuna di lavorare nel calcio ha regalato anche emozioni forti. Ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme. Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale”.

Foto: Twitter Inter